Terribile frontale, Lucio e Irma perdono la vita nello schianto. Erano molto conosciuti a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Sono stati due vittoriesi a perdere la vita nel tragico incidente di ieri a Pederobba: si tratta di Lucio Toniello, 72 anni e Irma Schweiger, 70 anni. Erano entrambi molto noti in città. Lui era stato per anni nel consiglio direttivo della Consulta Vittoriese, era socio dell’associazione culturale “Perinciso” ed era stato anche candidato più volte in consiglio comunale.

Aveva lavorato come tecnico per il comune di Tarzo, ma aveva lavorato anche in proprio, gestendo il proprio studio di geometra. Anche Irma era molto conosciuta: figlia del famoso pittore Vittorio Schweiger, aveva lavorato come impiegata amministrativa nell’istituto comprensivo vittoriese.

Dal padre aveva ereditato la passione per l’arte e la cultura, ed aveva promosso le opere del maestro. Tra il 2015 e il 2016 aveva dato vita ad una mostra dedicata al padre, allestita al Museo del cenedese. Ieri le loro vite si sono fermate, dopo il terribile schianto sulla Feltrina. Un bilancio tragico: oltre ai due morti ci sono anche altre tre persone ferite, tra cui un bambino.

I vigili del fuoco arrivati da Montebelluna hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti, che sono stati presi in cura dal Suem 118 per essere portati in ospedale. Purtroppo Lucio e Irma, che occupavano l'auto finita nel fossato, sono stati dichiarati morti dal personale medico del Suem 118.