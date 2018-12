Terremoto, trema il Veneto

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita questa mattina alle 8.52 in parte del Veneto.

L’epicentro è a Bassano del Grappa e il sisma è avvenuto a una profondità di 11 km.

Secondo le rilevazioni del Centro terremoti dell'Ingv, l'epicentro della scossa è stato localizzato due chilometri a Est della città. La scossa è stata preceduta da un'altra più debole, di magnitudo 2.0, registrata alle ore 8.33.

La scossa nel Bassanese è stata avvertita soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Al centralino della caserma dei vigili del fuoco di Bassano sono giunte diverse telefonate da parte di cittadini, ma al momento non risultano esserci danni. Contattati anche i centralini delle altre forze dell'ordine, ma allo stato attuale non risulta esserci alcun allarme né sarebbero in corso sopralluoghi.