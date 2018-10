Tentano di rubare le mucche, manzo mette in fuga i ladri

Un manzo mette in fuga i ladri. E' accaduto a Gazzo Veronese, dove una banda di malintenzionati si è introdotta in una stalla per rubare bovini. Quando sono riusciti aprire il cancello i ladri si sono trovati davanti un manzo di quattro quintali e mezzo che è scappato, seguito da altri due bovini, costringendo i malviventi alla fuga anche per l'intervento del proprietario.

Due animali sono stati recuperati dall'allevatore, il manzo ribelle invece è riuscito a raggiungere il comune di Sanguinetto e a introdursi nell'autorimessa di un cittadino.

L'intervento del veterinario dell'Ulss 9 di Legnago e dei Carabinieri della Stazione di Gazzo-Roncanova, ha permesso di calmare l'animale e a caricarlo su un veicolo che lo ha poi ricondotto nella stalla.