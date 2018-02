Tenta truffe agli anziani spacciandosi per un funzionario del tribunale

VENEZIA - Un 40enne di origini napoletane, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri di San Donà di Piave (Venezia) per aver tentato alcune truffe nei confronti di anziani. L'indagine ha preso il via dalla segnalazione al 112 di alcuni cittadini avvicinati in casa da uno sconosciuto che si qualificava come appartenente al Tribunale di Udine.

L'uomo avrebbe raccontato poi di presunti incidenti stradali occorsi ai congiunti degli stessi anziani, chiedendo il pagamento di una penale e spiegando che di li a poco si sarebbe presentato un suo delegato. I carabinieri si sono recati sul posto e in breve hanno fermato il presunto truffatore. Portato in caserma per l'identificazione, gli investigatori hanno scoperto che si trattava di una persona già giudicata in passato e denunciata più volte a Venezia e Treviso per truffa.

Addosso aveva un tesserino falsificato del Tribunale di Udine, che i militari hanno sequestrato, denunciandolo anche per ricettazione. Con se' l'uomo aveva inoltre un biglietto aereo di andata e ritorno in giornata per l'aeroporto di Napoli. Per il 40enne è stata avanzata la richiesta del foglio di via, per l'allontanamento dal Veneto.