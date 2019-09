Tenta di accarezzare il vitellino, ma la mucca la prende a cornate: trasportata in ospedale in elicottero

VERONA - Una donna è stata ferita a cornate da una mucca in una malga della provincia veronese. Soccorsa dai sanitari del Suem 118 con l'elicottero è stata ricoverata in codice giallo, non è in pericolo di vita.

Secondo fonti della Polizia locale di Verona pare che la donna avesse avvicinato un vitellino per accarezzarlo ma la mucca è intervenuta dandole una testata.

La vicenda è accaduta a Malga Podestaria, nei pressi di Bosco Chiesanuova, sui monti Lessini.

La donna stava facendo un'escursione quando ha avvicinato il vitello, circostanza che ha fatto intervenire la mucca che fatto cadere la donna che si è infortunata seriamente ad una spalla per effetto del ruzzolone.