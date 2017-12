"Tensioni da Guerra Fredda"

Ad oltre 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale "l'attività sottomarina dei russi è tornata a livelli da Guerra Fredda". E' questo l'allarme lanciato dalla Nato a pochi giorni dall''incidente' avvenuto nel Mare del Nord in prossimità del confine con le acque territoriali britanniche. Nel weekend di Natale la Royal Navy ha intercettato una nave militare russa in navigazione "in un'aerea di interesse nazionale". L'ennesimo episodio che ha acuito le tensioni tra Mosca e Londra e che testimonia l'intensa attività subacquea russa.



La Russia infatti, secondo alcuni alti ufficiali militari della Nato, avrebbe "incrementato l'attività sottomarina nell'Atlantico del nord, in prossimità dei cavi che forniscono la connessione a Internet all'Europa e all'America settentrionale". "Ora stiamo rilevando un'attività subacquea russa in prossimità di cavi sottomarini mai vista fino ad ora", ha detto il comandante delle forze sottomarine della Nato, l'ammiraglio della marina statunitense Andrew Lennon, "la Russia si sta chiaramente interessando alle infrastrutture sottomarine delle nazioni Nato e della Nato".



Il motivo? Secondo i militari "il Cremlino - riferisce il 'Washington Post' - potrebbe decidere di recidere o sfruttare le linee vitali per lo scambio di dati". Tali linee, disposte lungo gli stessi corridoi del primo filo telegrafico transatlantico del 1858, "costituiscono la spina dorsale della moderna economia globale" trasportando quasi tutte le comunicazioni via Internet e consentendo ogni giorno lo scambio di miliardi di dollari. Se la Russia decidesse di tagliarle manderebbe in tilt il Web mentre se decidesse di sfruttarle potrebbe attingere a preziose informazioni sul traffico internet mondiale.



Nel frattempo la Nato, per reagire alle attività subacquee del Cremlino, ha proposto un piano per riaprire la postazione di comando nell'Atlantico del nord che era stata chiusa dopo la Guerra Fredda mentre gli Stati alleati hanno cominciato a potenziare le loro capacità in materia di difesa antisommergibile e a sviluppare aerei avanzati per il rilevamento di sottomarini.