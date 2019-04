Tennis, a Riese le finali Master della Uisp

RIESE PIO X - Successo della Uisp Tennis Veneto con il Master Finale di domenica 7 aprile, dove si sono affrontati i migliori classificati under delle varie categorie del circuito Juniores.



Sui campi del circolo trevigiano di Riese Pio X il successo è andato all’Under 12 Michele Fioravanzo che ha avuto la meglio su Simone Zanchetta per 4-1 4-2 in una bella partita, portando a casa il Master e il titolo regionale di categoria. Buone le prove dei semifinalisti Gioele Farina e Nicoletti Edoardo.



Nell’Under 14 è stato Alistair Bonaldo a battere di misura Giacomo Zandarin con il punteggio di 4- 1 1-4 10-8. Bellissima partita tra due veri “lottatori” con tie break finale da cardiopalma. Ma a prendersi il Master e il titolo è Alistair Bonaldo. Ottimo il semifinalista Edoardo Simioni e buona la prova di Mattia Vardanega.



La manifestazione era iniziata ad ottobre ed è terminata il 7 aprile.



Marco Carpigiani, responsabile della Uisp Tennis Veneto, durante le premiazioni ha dichiarato: “Siamo riusciti ad attivare anche il circuito giovanile, con molti atleti partecipanti, segno questo che la uisp tennis regionale è in continua crescita.



Mi ha fatto molto piacere vedere tanti giovani atleti che si sono divertiti e fatto divertire il pubblico. La speranza è quella di vederli continuare a giocare nei nostri tornei e migliorare sempre. Visto la grande partecipazione, per la prossima stagione, è già in programma la 2° edizione del circuito giovanile.



Grazie davvero a tutti soprattutto al circolo di Riese e al suo staff, al suo presidente Carlo Giacomelli e alla direttrice di gara Vania Mazzarolo”.



Ma la Uisp Tennis continua ancora con gli juniores: il 25 maggio appuntamento, sempre a Riese, con “Intensive training”. Dopo la metà di giugno, ad Albarella (RO), ci sarà l’appuntamento con i Campionati assoluti nazionali giovanili e i giovani tennisti veneti faranno la loro parte.