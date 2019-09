Temporali e neve in Veneto: allerta su tutta la regione

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso contenente l'allerta "gialla" su tutto il territorio, che sale ad "arancione" sul bacino idrografico Brenta-Bacchiglione, valevole fino alle 10 di lunedì 9 settembre. In particolare oggi, domenica, si prevede tempo instabile/perturbato, con precipitazioni frequenti e diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale; su Prealpi e pianura possibile qualche fenomeno intenso, e piogge da consistenti a localmente abbondanti sulle zone centro-settentrionali.

La fase più intensa sarà tra la mattinata e la sera, con possibile diradamento e attenuazione delle precipitazioni in serata a partire da Sud-Ovest. Il limite della neve è intorno a 2200-2400 metri, più basso sulle Dolomiti in serata. Rinforzo dei venti dai quadranti meridionali in quota e su costa/zone limitrofe nella mattinata e nel pomeriggio.