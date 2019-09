Temporali, grandine e trombe d'aria colpiscono il Veneto

VENEZIA - Temporali e rovesci, in alcuni casi anche grandinate, hanno interessato per tutta la serata le aree centrali del Veneto, dopo che il maltempo in mattinata aveva colpito più duramente la zona nord orientale della regione.

Grandinate, senza danni, si sono registrate nel padovano, come a Monselice e a Mestrino.

La nuova perturbazione, con forti venti, è stata responsabile anche della formazione di alcune trombe marine, segnalate nel pomeriggio davanti a Rosolina, a Punta Sabbioni e a Cavallino Treporti.

La temperatura ha subito un crollo repentino, con valori in pianura giunti in serata fino a 13-14 gradi.