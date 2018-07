Temporali e grandinate: ondata di maltempo in arrivo in Veneto

Tra il pomeriggio e la sera di domani, mercoledì 4 luglio, sul Veneto è previsto tempo instabile, con rovesci e temporali sparsi, con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Lo rende noto la Protezione civile regionale, in base alle previsioni dell'Arpav, che ha emesso un Avviso di criticità idrogeologica e idraulica in caso di temporali forti, per possibili disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore, e fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide, specie nelle zone dell'Alto Piave, della Pedemontana, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Garda e Monti Lessini.

Attenzione rinforzata nel territorio di Borca di Cadore (Belluno). Temperature stazionarie o in lieve aumento in pianura, in lieve calo in montagna.