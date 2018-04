TedxTreviso si allarga: alla seconda edizione saranno mille i partecipanti

TREVISO - La seconda edizione di TEDx Treviso punta in alto. La casa madre statunitense del marchio di conferenze TED (Technology, Entertainment, Design) ha infatti concesso l’ampliamento della licenza alla formula indipendente di Treviso, che quest’anno potrà quindi allargare la propria platea di partecipanti fino a 1.000 dopo i cento della prima edizione.



La notizia è stata ufficializzata a New York, dove si è svolta la cinque giorni di TEDFest 2018, incontro fra i 450 TEDxers di tutto il mondo, organizzatori di TEDx provenienti da 58 nazioni, collegati in live streaming con Vancouver, dove in simultanea al meeting annuale si è tenuto TED2018, incentrato sul tema “The Year of Amazement”. A rappresentare Treviso il presidente e licenziatario del marchio Nicolò Rocco.



“Poter partecipare all'evento che raduna gli organizzatori di TEDx di tutto il mondo è stata una grande emozione. Devo dire che l'Italia e il Veneto sono molto presenti in questa community e fra di noi facciamo squadra. Qui a New York – dichiara Rocco – ho avuto la fortuna di incontrare persone incredibili con provenienze molto diverse: dai paesi africani piuttosto che da Seul, dalle università americane più prestigiose ai paesi del mondo arabo. TED non è solamente uno straordinario laboratorio sul futuro, è una vetrina che dà voce a chi vuole un mondo migliore e sa che le nostre vite sono connesse. Futuro è una parola che fa paura a molti. Il senso del tema scelto da TED per questa edizione, "Epoca delle cose straordinarie", va invece nella direzione opposta: dobbiamo lavorare perché gli straordinari cambiamenti a cui assistiamo, a partire da quelli tecnologici, abbiano un impatto positivo sulla vita quotidiana”. La partecipazione del presidente e licenziatario di TEDx Treviso al TEDFest 2018 è stata anche un’occasione unica e straordinaria per incontrare la comunità trevigiana che vive a New York.



All’ufficializzazione dell’ampliamento della licenza si aggiunge la decisione della data della seconda edizione di TEDx Treviso, programmata per sabato 10 novembre.



Il team degli organizzatori è al lavoro già da gennaio per definire il tema, gli speaker, la location, i partner e ogni dettaglio di questa edizione 2018. Il 3 marzo tutto il team si è riunito a Preganziol, una seconda giornata plenaria è in programma domenica 20 maggio a Susegana.