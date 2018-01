Team Treviso, terza stagione al via

TREVISO - Ha avuto ufficialmente inizio, con la riunione dei tesserati presso la sede di CentroMarca Banca, la terza stagione di attività di Team Treviso, consorzio che ospita gli atleti dai sedici anni in su di quattro importanti società giovanili del territorio: Atletica Montebelluna, Atletica Sernaglia, Gruppo Atletica Vedelago e U.S. Trevignano.



Capitanati da Matteo Bonora e da Sara Dehbi, sono oltre 120, fra cui più di venti new-entry, i ragazzi che indosseranno i colori arancioneri nella prossima stagione.



Il nostro fine è far sì che quanti più ragazzi possibile coltivino la propria passione in un ambiente sano dove trovare opportunità e la competenza per sfruttare le proprie potenzialità, crescendo anzitutto come uomini e poi come atleti.



L’occasione è stato utile, poi, per definire le strategie con cui affrontare l’annata. Team Treviso ha messo a calendario la partecipazione di tutti i tesserati ai Campionati di Società, che si articola in due fasi regionali per gli Under18 (12-13/5 e 15-16/9) e gli Assoluti (5-6/5 e 26-27/5). La Federazione deve ancora stabilire le sedi di svolgimento di tali manifestazioni, che si svolgeranno comune nella regione Veneto. Come già avvenuto nel 2017, l’obiettivo è quello di ottenere la qualificazione alla finale Nazionale sia con le formazioni Assolute (Maschile e Femminile), sia con quelle Under18 (tanto maschile quanto femminile).



In aggiunta, naturalmente, è prevista la partecipazione di quanti riusciranno ad ottenere l’ammissione ai vari Campionati Italiani Individuali di categoria (Under18, Under20 ed Under23) ed ai Campionati Italiani Individuali Assoluti, ovverosia la massima rassegna nazionale. Lo scorso anno sono state oltre venti le “Tigri” che hanno avuto l’opportunità di calcare arene importanti, a partire proprio da Capitan Bonora, sesto agli Assoluti sui 400hs e fiore all’occhiello di Team Treviso.