Tamponamento tra tre tir in A4, un ferito e code

Il conducente di un tir è rimasto ferito in un tamponamento fra tre mezzi pesanti avvenuto poco prima delle 9 in A4 all'altezza dell'area di servizio di Fratta. A causa del sinistro - spiega Autovie Venete - è stato chiuso il tratto autostradale Latisana-Portogruaro in direzione Venezia, è stata quindi istituita l'uscita obbligatoria a Latisana ed è stato chiuso lo svincolo in entrata per chi è diretto a Venezia.

Sul posto sono giunti la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco, l'elisoccorso e il personale sanitario del 118.

Nello schianto uno dei mezzi pesanti ha perso il carico di legna. Gli ausiliari alla viabilità di Autovie Venete e il soccorso stradale stanno provvedendo a rimuovere dalla carreggiata il materiale.

Sulla rete si registrano attualmente code a tratti tra San Giorgio di Nogaro e Latisana.