Tampona un auto che finisce dentro un torrente e scappa, caccia al pirata della strada

Questa mattina attorno alle 6 un auto ha tamponato un altro veicolo che è finito all’interno del torrente Astichello a Vicenza. Il colpevole non si è fermato a prestare aiuto, anzi ha proseguito la sua folle corsa dileguandosi.

La scena è stata vista dal proprietario dell’automobile finita nel torrente, che fortunatamente non si trovava all’interno del veicolo appena parcheggiato. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre due ore per estrarre il mezzo a quattro ruote dal canale.

La polizia locale di Vicenza è intervenuta sul posto per i rilievi del caso.La speranza è che oltre alla testimonianza del proprietario vi siano delle telecamere in zona che abbiano ripreso il passaggio del pirata della strada.