Taglia le orecchie al cane, padrone denunciato

Blitz dei carabinieri alla 55/a esposizione canina in Fiera a Padova. In seguito a una segnalazione i militari del Comando provinciale sono intervenuti nei padiglioni di Via Tommaseo dove era stato segnalato un cane di razza Amstaff con le orecchie tagliate, pratica consentita a fini terapeutici ma non a scopi estetici.

Il proprietario del cane, un 37enne di Verona, è stato denunciato per maltrattamenti: davanti ai militari che gli chiedevano conto della conchectomia (taglio di parte delle orecchie ndr) del cane, il 37enne ha mostrato il certificato falso di un veterinario che in realtà non aveva mai visto l'animale. E' scattata la denuncia anche per falso.