Tagli l'erba per il comune di Vittorio Veneto? Con 8 ore di lavoro hai uno sconto di 80 euro sull'Imu

VITTORIO VENETO – La giunta Miatto vara il baratto amministrativo: i cittadini che si presteranno a svolgere attività di cura del verde pubblico potranno beneficiare di uno sgravio sull’Imu. Il regolamento sarà messo ai voti del consiglio comunale di lunedì 23 dicembre, che avrà inizio alle 17.30. Moduli di lavoro da 8 ore permetteranno di ottenere uno sgravio di 80 euro.

Ma per poter aderire al baratto amministrativo, serviranno precisi requisiti. Annunciando l’aumento dell’aliquota Imu a partire dal 2020, e parallelamente l’azzeramento della Tasi, la giunta aveva prospettato l’introduzione del baratto amministrativo per venire incontro a quei cittadini che, titolari di una seconda casa, si troveranno ora a pagare un’aliquota del 10 per mille.

«È una cosa sperimentale – precisa il vicesindaco e assessore al bilancio Gianluca Posocco che ha voluto il baratto amministrativo –. Vogliamo vedere se e come funziona. Abbiamo cercato di premiare chi ha un Isee (indicatore della situazione economica equivalente) più basso, cioè ad esempio pensionati con seconde case che non hanno valore o il cui recupero costa troppo. Al momento il baratto amministrativo sarà attivo solo per determinate fasce della popolazione, ad esempio per chi ha un disabile in casa o chi è disoccupato. A chi ha i requisiti sarà concesso di svolgere dei progetti di manutenzione del verde, moduli da otto ore che consentiranno uno sgravio di 80 euro sull’Imu».

Possono accedere al baratto amministrativo cittadini residenti in città da almeno 5 anni che hanno compiuto 18 anni, privi di condanne penali e in regola con il pagamento dell’Imu degli anni precedenti. Il loro Isee dovrà essere di 20mila euro massimo, con precedenza a nuclei con disabili in casa, persone disoccupate e famiglie con figli minori.

Chi vorrà barattare del lavoro con uno sgravio sull’Imu dovuto per un immobile di proprietà, che non è la prima casa, dovrà presentare un progetto in municipio entro il 30 aprile compilando un apposito modulo. Poi la giunta lo vaglierà e deciderà se approvarlo. Anche le associazioni, con sede legale a Vittorio Veneto e iscritte all’albo comunale dell’associazionismo, potranno accedere al baratto amministrativo. Le attività previste per il baratto sono la pulizia, manutenzione e abbellimento di aree verdi, vie e piazze e interventi di decoro urbano su immobili inutilizzati.