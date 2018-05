La Svezia confessa: "Le polpette di Ikea sono turche"

Alla fine è arrivata la confessione ufficiale da parte di Stoccolma: le famose polpette svedesi che si trovano da Ikea sono di origine turca. Come si legge sull'account Twitter ufficiale svedese, "sono basate su una ricetta che re Carlo XII ha portato dalla Turchia all'inizio del VVIII secolo". "Rimaniamo fedeli ai fatti!", si legge ancora.

Non è stato subito chiaro il motivo per cui la Svezia ha deciso che questo era il momento giusto per mettere le cose in chiaro, ma l'ammissione ha creato una tempesta di reazioni, scrive il 'New York Times'. Soprattutto tanta gioia da parte della Turchia. Ma anche costernazione in alcuni svedesi.

"Tutta la mia vita è stata una bugia", ha scritto su Twitter uno svedese. Mentre alcuni turchi hanno invitato la Svezia a cambiare il nome delle sue polpette con il nome turco 'Kofte'. I media turchi parlano di "confessione" e sottolineando come re Carlo, che regnò dal 1697 al 1718 e trascorse alcuni anni in esilio nell'Impero Ottomano all'inizio del XVIII secolo, portò altri prodotti turchi in Svezia, compresi chicchi di caffè e il cavolo stufato.