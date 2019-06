Svelati i nomi degli assessori a Vittorio Veneto, ecco chi farà parte della giunta

VITTORIO VENETO – Fasan, Caldart, Posocco e Trubian, questi i nomi dei futuri assessori. Ma per la loro ufficializzazione, si dovrà attende il primo consiglio comunale, quando il sindaco Antonio Miatto presenterà la sua squadra di giunta.

In questi giorni il toto-assessori ha tenuto banco. E visti i risultati ottenuti alle amministrative del 26 maggio, la propensione del sindaco è quella di dare due assessorati alla lista Toni Miatto Sindaco e due alla Lega. Poi c’è un quinto assessore, posto offerto ad Antonella Uliana, su cui ora, alla luce dei recenti sviluppi, ogni ragionamento rimane aperto.

Per la lista Toni Miatto Sindaco entrerebbero in giunta i due candidati consiglieri più votati, cioè Antonella Caldart (387 preferenze) e Gianluca Posocco (349 preferenze), mente per la Lega Bruno Fasan (239 voti) e Stefano Trubian (109 voti). Dunque due ex assessori, Caldart e Fasan, e due new entry. Con la loro nomina ad assessori, entrerebbero in consiglio comunale per la lista Toni Miatto Sindaco Gianni Varaschin e Andrea Casagrande detto Bigha, mentre per la Lega Alberto Pagotto e Maurizio Gomiero.

Per la presidenza del consiglio comunale è dato ormai certo il forzista Paolo Santantonio.