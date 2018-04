Superenalotto, altre tre vincite in Veneto. Ora si punta al Jackpot più alto al mondo

Veneto ancora protagonista grazie al SuperEnalotto: sono tre le schedine che hanno centrato il 5 nell’ultima estrazione, ognuna da 26mila euro. Le giocate sono state convalidate a Bresseo (località del Comune di Teolo in provincia di Padova, Totoricevitoria Baldin, via Euganea Praglia 32), Bassano del Grappa (Vicenza, Tabaccheria Tosin in Viale Asiago 71) e Caldogno (ancora in provincia di Vicenza, Tabaccheria Bijoux Giada in via Dante 20).

La sestina vincente per il prossimo concorso mette in palio 127,5 milioni di euro, premio più alto al mondo e quinto nella storia del gioco. Il Jackpot, ricorda Agipronews, è stato realizzato l'ultima volta proprio in Veneto, l'1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle.