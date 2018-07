Suoni di Marca al via, 18 giorni di concerti gratuiti sulle Mura

TREVISO - Diciotto giorni di concerti gratuiti sotto le stelle sulle mura rinascimentali della città. Al via giovedì 19 luglio la 28ma edizione - dal 19 luglio al 5 agosto 2018 - di Suoni di Marca, l’’appuntamento estivo trevigiano più atteso della stagione. Artisti provenienti da tutto il mondo incanteranno il pubblico sempre più numero della manifestazione, spaziando in tutti i generi con serate tematiche, tutte ad ingresso gratuito.



Ad aprire l’edizione 2018 sarà un protagonista di eccezione: Sananda Maitreya, conosciuto come Terence Trent D’Arby, in concerto in Italia per festeggiare i suoi 30 anni di musica. Maitreya toccherà i cuori di tutti grazie al mix di stili che riesce sapientemente a unire: dal country al jazz, dal reggae al rock e, ancora, gospel, opera e blues. L’esibizione verrà introdotta dal raffinato cantautorato pop-rock di Diodato.



Venerdì 20 luglio, il Bastione San Marco accoglierà la consueta milonga sotto le stelle della tradizionale serata Tango y Cielo che richiama estimatori del tango argentino da tutta Italia e anche dall’estero. La musica dell’Hyperion Tango Ensemble e di Carlo Carcano, e la danza di Rino Fraina e Graziella Pulvirenti, trascineranno il pubblico sulla e intorno alla grande pista attrezzata. Sabato 21 luglio arrivano la tradizione, la sperimentazione e quel tanto di elettronica che rendono inconfondibile il linguaggio degli Almamegretta, che presenteranno il loro “Dub Box Vol. 1”, con canzoni storiche del gruppo vengono intrise di nuovi significati. Domenica 22 luglio arriverà sulle Mura trevigiane il crime funk dei Calibro 35, per la seconda data italiana del tour legato al nuovo album “Decade”.



Lunedì 23 luglio, unica data nel Veneto (tra le sole due in Italia) del loro tour europeo per gli Canned Heat. La leggendaria formazione già protagonista a Woodstock e Monterey negli anni Sessanta, con le variazioni che una storia lunga cinque decenni impone, sarà introdotta dalla la band trevigiana White Falcon, con il loro tributo ad altra musica di quegli anni: dai Beatles ai Rolling Stones fino a Crosby, Still, Nash & Young. Martedì 24 luglio serata dedicata alla canzone d’autore, con Gianluca Grignani in versione "unplugged", fuori dagli schemi com’è nel suo stile, che ripercorrerà i suoi 20 anni di carriera. Ad aprire la serata il Piccolo Ensemble Trevigiano, trio trevigiano con un programma di musiche di Astor Piazzolla e celebri colonne sonore cinematografiche in versione cameristica.



Giovedì 26 luglio spazio al cantautorato trevigiano di Tolo Marton e la banda trevigiana Radiofiera, per un appuntamento imperdibile per i fan del rock Made in Marca. Artisti trevigiani anche per l’apertura della serata, affidata ai Superportua, vincitori del contest Arezzo Wave Veneto. Venerdì 27 luglio la serata spazierà “Dal Gospel al Jazz”, con lo straordinario carisma di Cheryl Porter accompagnata dall’Orchestra Jazz del Veneto diretta da Maurizio Camardi. Sabato 28 luglio, serata rock con i Punkreas e la loro musica impetuosa, tratta dal loro nuovo album Inequilibrio: saranno preceduti dai Bastard Sons of Dioniso.



La serata del 29 sarà dedicata ai grandi classici della musica italiana, rivisitati in una nuova chiave da Marina Rei e Paolo Benvegnù, i quali presenteranno anche il progetto “Canzoni contro la disattenzione”. Il main stage ospiterà anche Sergio Caputo che delizierà il pubblico con alcuni inediti e altri pezzi che si sono “smarriti” nel corso della sua carriera. Tra gli artisti in assoluto più attesi dell’edizione 2018 troviamo Nina Zilli, che salirà sul palco di Suoni di Marca il 31 luglio, per una serata elettrizzante ed elegante, tutta da ballare e da ascoltare e Red Canzian, il 4 agosto, che racconterà il suo percorso musicale con il suo nuovo progetto da solista: “Testimone del Tempo”. Altra data da segnare quella di lunedì 30 luglio con i Morcheeba che faranno tappa a Treviso nell’ambito del loto tour europeo.



Suoni di Marca non è solo musica ma anche chiacchiere, amici e buon cibo. Anche quest’anno non mancherà il Percorso del gusto, viaggio enogastronomico attraverso i locali della città che per l’evento si trasferiranno con gli stand sulle mura. L’offerta spazia dalla tradizione veneta alle pizzeria, dai locali etnici alla cucina fusion, fino alle proposte di pub e finger food, ma anche di gelaterie, yogurterie, pasticcerie e caffetterie. Infine, spazio al mercatino dell’artigianato, e la zona mercato per esposizioni, dove troveranno posto, come di consueto, associazioni sportive e di volontariato o che operano nel mondo dell’infanzia e tanti giovani artisti.