Suona fuori orario, postina presa a bastonate

Si era presentata alle 13 presso l’abitazione del destinatario di una raccomandata ma quando ha suonato il citofono è stata invitata a suon di minacce ad andare via e tornare all’indomani in orario "più consono". Dalle parole però l’uomo è passato ai fatti e, sceso in strada armato con un bastone in legno, ha colpito la portalettere, una 32enne residente a Reggio Emilia.

La donna, ricorsa alle cure mediche presso l’ospedale di Montecchio Emilia, è stata curata e dimessa con una prognosi di 20 giorni. E' successo a Cavriago, dove un 70enne è stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

All’uomo, oltre a sequestro del bastone utilizzato per colpire la porta lettere, i carabinieri hanno ritirato in via cautelare una pistola che deteneva regolarmente proponendolo alla Prefettura reggiana anche per il provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni che ora sarà comminato a suo carico.