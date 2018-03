Sulla fronte ha tatuato: “Sono un ladro e un idiota”. Viene arrestato per il furto di deodorante

E’ stato beccato mentre tentava di rubare cinque deodoranti, Ruan Rocha da Silva, 18enne brasiliano. Il ragazzo è stato colto in flagrante in un supermercato di San Paolo e tratto in arresto, per poi essere rilasciato previa cauzione. L’episodio ha suscitato l’interesse della stampa locale poiché il giovane era già noto alle cronache in quanto, lo scorso anno, era rimasto vittima di un episodio di bullismo

L’allora 17enne era stato punito da due ragazzi di 27 e 29 anni che lo avevano beccato mentre tentava di rubare una bicicletta. I due, di cui uno titolare di uno studio di tatuaggi, avevano marchiato il giovane con la scritta “Sono un ladro e un idiota” sulla fronte e avevano postato sul web il video della punizione.

I due erano poi stati arrestati, mentre è emerso che il ragazzo aveva - e ha tuttora - problemi di droga.