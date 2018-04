Successo per il meeting Oltre l'Atletica

PEDEROBBA - Sabato agli impianti sportivi di Onigo di Pederobba è andato in scena il XII Meeting Oltre L'atletica, seconda prova regionale valida per i Campionato Veneti di atletica leggera Fisdir (Federazione Italiana Sport degli Intellettivo Relazionali) e Fispes (Paralimpici e Sperimentali).



Sette le squadre ai nastri di partenza: Trevisatletica Treviso, Sorriso Mira, Schultz Gorizia, Aspea Padova, Veneto Special Sport, pol. Ha. Conegliano e la squadra ospitante Oltre a.s.d. Onlus di Montebelluna.



Ben 150 gli atleti che si sono sfidati nelle varie discipline e tre 3 nuovi record italiani stabiliti: Laura Dotto (Oltre A.S.D. Onlus) nei 1500mt ha fermato il cronometro a 5.41.00.



Marta Bidoia (ASPEA Padova) nei 400 mt è giunta in 1.08.00. Serena Bettin (Veneto Special Sport) ha invece raggiunto la misura di 5.72 nel salto triplo.