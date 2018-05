SAN POLO DI PIAVE - Successo per la Marcia della Pace sabato scorso. L'evento è stato organizzato dalle comunità cristiana, sikh, indù e musulmana insieme, con la collaborazione anche di Caritas Vittorio Veneto oltre a Caritas Treviso, associazione Guizza e Protea.



Centinaia i presenti in Sinistra Piave. Tre i cortei che sono partiti da tre diversi punti: da piazza Marco d'Aviano a San Polo di Piave, dalla chiesa parrocchiale di Negrisia di Ponte di Piave, dalla chiesa di Faè, frazione di Oderzo.



L'arrivo comune è stato al salone polivalente di Borgo Guizza in via Nuova Guizza a San Polo di Piave, per un momento di festa con gli interventi delle associazioni e degli enti partecipanti e cena condivisa con i piatti tipici delle diverse culture.