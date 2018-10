Stuprò 14enne in Bielorussia, arrestato mentre era in vacanza in Veneto

I carabinieri di Peschiera del Garda hanno arrestato un giovane latitante bielorusso di 29 anni nei cui confronti la magistratura del suo paese aveva spiccato un mandato di arresto internazionale per violenza sessuale su minori. Il giovane, che si trovava in Italia per turismo, ha commesso la violenza in Bielorussia nel luglio 2016.

L'uomo, insieme a due connazionali, aveva violentato una ragazzina di 14 anni a Minsk. I carabinieri hanno accertato che il latitante stava alloggiando in una struttura ricettiva del comune di Peschiera del Garda, ma quando sono intervenuti si era allontanato con la sua compagna. E' stato così rintracciarlo dopo ore di ricerche e bloccato mentre si accingeva a rientrare in albergo. Il 29enne è stato portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.