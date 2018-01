Stufa a pellet ha un guasto: casa distrutta dalle fiamme

Si è sfiorata la tragedia ieri mattina, domenica, in una villetta di Scorzè (Venezia). Un incendio ha completamente devastato il piano terra di un’abitazione in via Baden Powel e, come riporta oggi Il Gazzettino, l’anziana signora che viveva nella casa, invalida, è stata miracolosamente salvata dal figlio, che abita al piano di sopra.

A causare le fiamme pare sia stato un mal funzionamento della stufa a pellet. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per ore a spegnere il fuoco e a mettere in sicurezza la casa. Anche i piani superiori della casa hanno subito danni.