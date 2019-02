Studenti del "Casagrande" di Pieve vincono le selezioni regionali

PIEVE DI SOLIGO - Dopo un corso di formazione sul protocollo e momenti di ricerca documentale, di messa a punto di una strategia comunicativa, allenamenti e simulazioni, la quadra dell’ISISS “M. Casagrande” di Pieve di Soligo, costituita da quattro studenti, Samuele Balliana, Klara Metaliu, Andrea Possamai e Irene Michelle Silvestri, guidati dalla docente-coach Enza Carbone, conquista una meritata vittoria alle Selezioni Regionali delle Olimpiadi di Debate.

Grazie a questo successo la squadra pievigina avrà l’onore di rappresentare la Regione Veneto alla seconda edizione delle Olimpiadi Nazionali di Debate, in programma a Roma dal 26 al 29 marzo. L’affermazione è avvenuta domenica 3 febbraio presso la sala consiliare del Comune di Conegliano.

Tutte le attività preliminari al dibattito finale si sono svolte presso l’Istituto “ Da Collo”, scuola organizzatrice, individuata dal MIUR come scuola polo per il Veneto, per la promozione e diffusione della buona pratica del Dibattito. I ragazzi hanno sfidato i loro compagni appartenenti ad altre scuole venete in tre dibattiti su temi di cittadinanza e costituzione, dando dimostrazione di adeguate conoscenze, di tecnica e strategia di public speaking, gestione delle emozioni, pensiero critico, apertura al confronto con posizioni differenti dalla propria.

La pratica del dibattito, a cui in Italia viene dato maggiore spazio, permette agli studenti di dare forma e sostanza al pensiero, di aprirsi al dialogo rispettoso, di mettersi in gioco con regole precise, sviluppare l’attitudine all’ascolto e al confronto. In questo modo la scuola si fa promotrice di modelli positivi, futuri cittadini che sanno dialogare, padroneggiando gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire un’efficace interazione comunicativa.