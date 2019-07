Stroncata da un malore improvviso durante la cena del suo compleanno. Le avevano organizzato una festa a sorpresa

PADOVA - Stava festeggiando il compleanno insieme ai parenti, che le avevano organizzato una festa a sorpresa per i suoi 75 anni.

Una cena in famiglia, a Santa Giustina in Colle in provincia di Padova, che però si è trasformata in tragedia: la donna si è sentita male proprio all’inizio del pasto, accusando un malore risultato fatale.

La donna è stata stroncata da un infarto improvviso: a nulla sono valsi i soccorsi del Suem 118, il cui personale ha tentato in tutti i modi di rianimare la 75enne.

Per lei non c’è stato nulla da fare, è morta sotto gli occhi dei familiari.