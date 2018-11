Stretta sui "panevin" a Vittorio Veneto, ecco come devono essere

VITTORIO VENETO - Stretta sui “panevin” a Vittorio Veneto. E’ stata pubblicata l’ordinanza che limita il numero dei roghi nel territorio comunale: questo per “continuare a rafforzare il divieto di combustione incontrollata di sfalci, potature ed altri residui agricoli”.

Per il 2019, si legge nel documento, il numero dei falò deve essere “contenuto ad un massimo di 12 eventi nel territorio comunale, con priorità per quelli storici organizzati da associazioni, parrocchie e rappresentativi di un quartiere cittadino”.

I roghi potranno essere accesi solo nei giorni del 5 e del 6 gennaio o, in caso di maltempo, alla prima serata utile successiva, previa comunicazione al comando di polizia locale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 14 dicembre.

La Questura ha dato disposizioni sulla grandezza dei panevin: non potranno superare i 5 metri di altezza e i 5 di diametro (non dovranno comunque avere una superficie di ingombro che vada oltre i 20 metri quadri). Dovranno inoltre essere utilizzate solo ramaglie e legno vergini, secchi, senza fogliame o aghi verdi, e a basso contenuto di umidità, per limitare la fumosità.