Strasburgo, 4 fermi. E' caccia al killer

E' caccia all'uomo in Francia dopo l'attacco di ieri sera in pieno centro a Strasburgo. Si cerca il 29enne Cherif Chekatt, sospettato di essere il responsabile dell'attentato. Il drammatico bilancio dell'attacco, come riferito dal procuratore di Parigi Remi Heitz, è di due vittime e una terza persona in stato di morte cerebrale. I feriti - tra i quali c'è anche un italiano - sono 12, di cui 6 molto gravi. Aggiornando la stampa sulle indagini in corso, Heitz ha reso noto oggi che quattro persone legate al presunto attentatore "sono sotto custodia". In precedenza Le Figaro aveva rivelato che due fratelli di Cherif sono in stato di fermo. Heitz ha anche riferito che alcuni testimoni hanno sentito urlare "Allah Akbar" durante l'attacco.



CACCIA AL KILLER - Il procuratore antiterrorismo ha detto che Chérif era già stato condannato "27 volte per reati comuni", commessi perlopiù in Francia, ma anche in Germania e Svizzera. L'uomo "era già stato in carcere più volte", era conosciuto "dal 2015" per la sua radicalizzazione e per questo era schedato "S" e monitorato dai servizi di intelligence francesi. La schedatura "S" indica i soggetti pericolosi per la sicurezza dello Stato. L'inchiesta, ha detto ancora Heitz, "è in corso. Dobbiamo localizzarlo, capire dov'è, il suo itinerario, identificare eventuali complici e coautori dell'atto". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a proposito di un eventuale passaggio italiano del 29enne, ha detto: "Aspetto evidenze. Non sono in grado di confermare nulla". Nel corso della perquisizione nel domicilio di Cherif, stamattina, sono stati trovati una granata, un fucile calibro 12, quattro coltelli, di cui due da caccia, e diverse munizioni.



UN ITALIANO TRA I FERITI- L'italiano rimasto gravemente ferito nell'attacco è Antonio Megalizzi, un giornalista che lavora alla radio 'Europhonica'. A quanto si apprende, il giovane sarebbe in condizioni serie e si troverebbe ricoverato in terapia intensiva. Megalizzi era in compagnia di due colleghe con cui aveva partecipato ad un forum di giornalisti quando è stato raggiunto da un proiettile. Il ragazzo, a quanto sembra, sarebbe stato colpito alla base cranica. La Farnesina conferma il ferimento di un nostro connazionale. La procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo il ferimento di Megalizzi. Si ipotizzano i reati di strage e attentato con finalità di terrorismo.



MOVENTE TERRORISTICO NON CONFERMATO - Il sottosegretario all'Interno Laurente Nunez in un'intervista ha dichiarato che "la motivazione terroristica a quest'ora non può essere confermata. Bisogna essere prudenti quando si parla di attentato", ha sottolineato. "L'aggressore non è conosciuto per reati legati al terrorismo", ha poi aggiunto, ricordando comunque che "era sorvegliato" per la possibile "radicalizzazione in prigione" ma non si sarebbe mai recato in Siria, né avrebbe mai cercato di farlo.



ATTENTATORE FUGGITO IN TAXI - Dopo l'attacco il 29enne presunto attentatore è fuggito a bordo di un taxi, riferisce Bfmtv, precisando che non è chiaro se al momento avesse un passeggero in ostaggio. L'autista ha raccontato successivamente alle forze dell'ordine che l'uomo era ferito ad un braccio e si è fatto lasciare in prossimità del commissariato di polizia del quartiere di Neudorf. A rivelarlo fonti della polizia citate da Bfmtv. Ieri mattina, i gendarmi erano andati nella sua abitazione per arrestarlo ma non lo hanno trovato: l'uomo doveva essere fermato in relazione ad un caso di rapina con tentato omicidio. Tutti i suoi complici erano stati arrestati durante la retata compiuta per la rapina.



350 UOMINI PER LE RICERCHE - La caccia all'uomo sta impegnando 350 persone tra uomini del BRI, (Brigade de Recherche et d'Intervention), RAID (Recherche, assistance, intervention, dissuasion) e militari dell'operazione Sentinelle. Mobilitati anche gli uomini del Gign (Groupe d'intervention de la police nationale) di Dijon.



CONTROLLI ALLA FRONTIERA - La polizia di frontiera francese ha rafforzato tutti i controlli ai confini del Paese, anche a quello con l'Italia a Mentone. Il primo confine ed essere blindato è quello che divide Strasburgo dalla Germania. Sul 'pont de l'Europe' che appunto segna la frontiere, la polizia sta fermando e controllando tutti i veicoli in transito. Gli inquirenti francesi infatti non escludo che l'assalitore sia riuscito o stia cercando di lasciare il territorio nazionale.



MACRON - Emmanuel Macron ha espresso via Twitter la "solidarietà dell'intera nazione" alle vittime dell'attacco. Verso mezzanotte il presidente ha raggiunto la cellula di crisi istituita presso il Ministero dell'Interno.