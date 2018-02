Strage di agnellini: "morti di freddo" FOTO

“Moltissimi agnellini giacevano senza pietà, alcuni con cordone ombelicale ancora attaccato, insanguinati, gementi, senza la mamma, molti mostravano i loro corpicini senza vita, altri ancora morenti, alcuni, appena poco più grandi, non si reggevano sulle zampe e gemevano disperati, senza sosta, come ad invocare inutilmente, calore, un po' di latte e di conforto”.

E’ terribile il racconto dettagliato delle volontarie dell’ANPA Thiene Veneto che lunedì pomeriggio, mentre passeggiavano tra Schio e Santorso, nel vicentino, si sono trovate davanti alla strazinate scena.

“Un furgone, in sosta sul prato, incustodito, con portellone laterale spalancato, mostrava al suo interno tutto lo scempio di cui può essere capace l'essere umano”, scrivono le ragazze, spiegando come gli agnellini fossero “tutti insieme, ammassati ed abbandonati come stracci vecchi nel loro oblio di morte crudele e senza speranza. Ancora si sono scoperti più tardi altri piccoli morti, nascosti sotto la paglia”.

Sul luogo è arrivato il personale dell’Ulss che ha aperto un’inchiesta sulla vicenda. Gli agnellini sono probabilmente morti di freddo poiché le temperature erano sotto lo zero.