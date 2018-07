Strade come giungle a pochi metri dal Duomo di Ceneda

VITTORIO VENETO - Erbacce e piante alte un metro e mezzo, a pochi passi dal Duomo e dal centro storico di Ceneda.

E’ la denuncia che arriva da alcuni residenti di via Pasqualis e via Foscolo, ormai esasperati dal degrado in cui è lasciata la via in cui abitano.

Si sono recati più volte agli uffici comunali, ma la situazione non è migliorata: la vegetazione sta ormai rendendo difficile l’accesso agli ingressi laterali degli edifici, disturbando peraltro la visibilità degli automobilisti.