Strade allagate, il maltempo colpisce la Marca

VITTORIO VENETO - Le piogge intense di queste ultime 24 ore hanno colpito le strade della provincia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire questa mattina in un’abitazione in via dei Cavai invasa dall’acqua, mentre attorno alle 11.30 le squadre hanno operato per liberare una chiusa dai detriti in via Postumia a Vittorio Veneto.

A Fregona invece la strada di collegamento tra le località di Ciser e Sonego è finita sott’acqua, rimane sotto osservazione una frana causata dalle piogge intense poco prima di Ciser. Mentre nella frazione di Bavaria a Nervesa della Battaglia, i pompieri sono dovuti intervenire in via Ugo Sacco, dove una quercia è caduta sulla strada. Fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuno.