Storie di un caleghèr.

Il Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” e Confartigianato Imprese Veneto in collaborazione con Confartigianato Marca Trevigiana rendono omaggio al maestro artigiano Rolando Segalin (Noventa di Piave, Venezia, 1932 – Venezia, 2014) con l’incontro “Storie di un calègher”, che si terrà venerdì 23 novembre alle 18.00 all’Auditorium del Parco Gambrinus di San Polo di Piave, Treviso.

Segalin, caleghèr che non costruiva solo calzature ma amava profondamente il suo lavoro a tal punto da diventare studioso, interprete e filosofo della parte del corpo che avrebbe ospitato la sua opera, il piede, raggiunse il culmine del successo con la creazione degli stivali da donna alti fino alla coscia (noti anche come cuissardes) che negli anni Settanta solo lui realizzava e vinse due volte il primo premio con la medaglia d'oro all'Accademia Italiana della calzatura a Torino, nel 1972 e nel 1975. Nella seconda parte della sua carriera si dedicò con particolare successo alla creazione di calzature adatte al Carnevale ricalcando i modelli in uso nel settecento veneziano. Cessò l'attività nel 2000 lasciando diversi allievi a proseguire la sua opera.

L’artigiano veneziano soleva affermare: “Bisogna analizzare il piede di chi le calzerà, ma anche capirne i gusti, suggerire tendenze, anticipare le mode, immaginare come e quanto camminerà e, sopra ogni cosa, consegnare qualcosa che duri nel tempo”. Il suo libro è una raccolta di pensieri, molti dedicati alle donne, amate a tal punto da essere state scelte come principali eredi della sua arte: la città di Venezia ha un numero fuori dal comune di donne gestori di un negozio di scarpe su misura, tutte passate come apprendiste dalla bottega di Rolando (come Daniela Ghezzo o Giovanna Zanella).

Nel corso della cerimonia conclusiva del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, lo scorso sabato a San Polo di Piave, Segalin è stato premiato con una menzione speciale alla memoria e al figlio Luca è stata consegnata una targa a lui dedicata.



Il libro, l’arte artigiana di un tempo e la sua declinazione in chiave moderna saranno al centro del dibattito al quale parteciperanno Massimo Cacciari, filosofo, accademico ed ex sindaco di Venezia che ha curato la prefazione del libro, Stefano Micelli, docente di International Management all’Università Ca' Foscari di Venezia e autore di “Futuro Artigiano”, Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Imprese Veneto, e Luca Segalin, figlio di Rolando.

Interpreterà alcuni brani tratti dal libro l'attrice Chiarastella Serravalle.

A conclusione della serata gli organizzatori omaggeranno i presenti con una copia del volume e offriranno piatti tipici sapientemente realizzati nelle cucine del Parco Gambrinus.



Incontro a ingresso libero e gratuito, è consigliata la prenotazione compilando il modulo on line.





Per informazioni: Segreteria Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, tel. 0422 855609, info@premiomazzotti.it; www.premiomazzotti.it