Storia della donna che non riconosce le facce

Un'estranea una volta ha salutato Boo James su un autobus, senza che lei si allarmasse più di tanto, prima di scoprire che si trattava di sua madre. A raccontare la storia della "donna che non riconosce le persone dalla faccia" è la Bbc online, che annuncia l'avvio di un nuovo studio per cercare di aiutare le persone come Boo a riconoscere meglio le persone. La donna racconta di aver pensato per anni di essere "di un altro pianeta".

"E 'immensamente stressante e molto emotivamente sconvolgente sedersi e fermarsi a pensare" a questa cosa, "quindi cerco di non farlo", dice. "Può essere estenuante fisicamente ed emotivamente trascorrere una giornata in pubblico chiedendosi continuamente se avresti dovuto rivolgere la parola a qualcuno".

La donna soffre di una condizione nota anche come prosopagnosia, e per arrivare alla diagnosi sono occorsi degli anni. Boo James racconta di un'infanzia puntellata da esperienze traumatiche con coetanei e insegnanti che lei non riconosceva. Tutt'oggi, a 51 anni, la donna fa fatica a riconoscere familiari e vecchi amici, e cerca di aiutarsi con la tecnologia. Ora un team della Swansea University sta arruolando persone come lei, o che nel corso del tempo hanno avuto difficoltà a riconoscere le facce, per vedere se si tratta di prosopagnosia e cercare di aiutarle attraverso un programma di riabilitazione.