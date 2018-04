La stazione spaziale cinese potrebbe colpire una delle aree più popolose della Terra

(di Enrica Battifoglia)



ROMA - Colpa del Sole: in questi giorni è così tranquillo da rendere l'atmosfera così rarefatta e quieta da rallentare la discesa della stazione spaziale cinese Tiangong 1 verso la Terra. L'impatto dei veicolo con l'atmosfera, previsto inizialmente per l'alba di Pasqua, è ormai slittato alle ore comprese fra la sera di Pasqua e il mattino di Pasquetta. Le stime più recenti, sulla base dei dati dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), indicano come momento più probabile per il rientro le 2.34 del mattino del 2 aprile.



A causa di questa lenta discesa è stato impossibile avere gli elementi per cominciare a escludere alcune aree dalle zone sulle quali potrebbe avvenire il rientro nell'atmosfera: di conseguenza la fascia potenzialmente a rischio continua ad essere quella, vastissima, compresa fra 43 gradi di latitudine Sud e 43 gradi di latitudine Nord.



Si tratta di una delle aree più popolose della Terra, basti pensare che comprende città come Los Angeles, New York, Rio De Janeiro, Madrid, Roma, Nuova Dehli, Sydney, Hong Kong e Tokyo, ha osservato Tommaso Sgobba, direttore dell'associazione internazionale per la sicurezza spaziale Iaas (International Association for The Advancement of Space Safety).



Per quanto riguarda l'Italia, la probabilità che il rientro nell'atmosfera della stazione spaziale cinese continua a essere molto basso, pari allo 0,2%, hanno reso noto gli esperti dell'Asi che fanno parte del tavolo tecnico tavolo di coordinamento tra con Protezione civile, Enac, Enav, Aeronautica Militare e Difesa.



Per cominciare a escludere alcune aree dalla grande fascia che si estende da Sudamerica all'Australia bisognerà attendere che la stazione spaziale scenda ancora un po'. Attualmente la Tiangong 1 si avvicina alla Terra al ritmo di dieci chilometri al giorno perché sul Sole non stanno avvenendo eruzioni che, scagliando particelle cariche verso la Terra, rendano più denso lo strato esterno dell'atmosfera, ossia la termosfera, che si estende fino alla quota di 500 chilometri. "Quando non c'è attività solare - ha spiegato Sgobba - l'atmosfera è rarefatta per molte centinaia di chilometri al di sopra della Terra e questo fenomeno rallenta la caduta dei veicoli spaziali".