"State bombardando la Siria, morirete", attacco in un supermercato in Francia, due morti e diversi feriti

Sarebbero due le vittime dell'assalto al supermercato avvenuto oggi a Trebes, in Francia. Lo confermano fonti della polizia. Si tratterebbe di un dipendente del supermercato e un cliente. Nel negozio, sarebbe asserragliato ancora il sequestratore - come riferito dal sindaco della cittadina Eric Menassi - che avrebbe chiesto il rilascio di Salah Abdeslam, l'unico attentatore sopravvissuto degli attacchi di Parigi del novembre del 2015. Nel frattempo tutti gli ostaggi, una decina, che si trovavano all'interno del negozio sono stati rilasciati. Lo ha detto ancora Menassi, secondo cui con il sequestratore - che ha detto di agire per conto dello Stato Islamico e sarebbe armato di un coltello, un'arma da fuoco e diverse granate - all'interno del supermercato ci sarebbe ora un tenente colonnello di 45 anni che si è offerto come ostaggio al posto di una delle persone sequestrate.

"Sono un soldato di Daesh", "State bombardando la Siria, morirete", avrebbe detto l'uomo di una trentina d'anni secondo un testimone, uno dei clienti riuscito a uscire dal supermercato dopo l'inizio dell'attacco. Sull'identità dell'assalitore, 'Le Parisien' riferisce che si tratterebbe di un uomo di origine marocchina nato nel 1992, seguito dalla Dgsi, conosciuto per essere attivo sulle reti sociali salafite. Le autorità si interrogano su un possibile passaggio in Siria di quest'uomo, incarcerato nel 2016. Una perquisizione è in corso nel suo domicilio.

Secondo 'L'Indépendant', prima di asserragliarsi nel supermercato l'uomo a bordo di un'auto aveva aperto il fuoco contro quattro agenti di polizia che facevano footing a Carcassonne, ferendo uno di loro alla spalla. L'auto, che è stata trovata nel parcheggio del supermercato ed è intestata a un uomo di nazionalità marocchina noto ai servizi interni francesi della Dgsi, avrebbe quindi proseguito la sua strada e l'uomo sarebbe entrato armato nel supermercato Super U alle 11.15. La madre del sequestratore, si legge sul sito de 'La Depeche', sarebbe stata portata sul posto, secondo diverse fonti citate dai media francesi.

Il presunto terrorista abiterebbe a Carcassonne, a circa 8 km dal luogo dell'assalto. E proprio a Carcassonne è stato ritrovato un corpo senza vita. Lo riferiscono i media francesi, in particolare 'L'Indépendant', precisando che ancora non è stato appurato se si tratti di un episodio legato a quello di Trebes. Il corpo è stato trovato nascosto tra le siepi, all'altezza del sito Aigles de la Cité. Una situazione "seria". Così il premier francese, Edouard Philippe, quanto sta avvenendo a Trèbes.

Per le autorità francesi si tratta di un'azione terroristica. Lo riferiscono fonti del ministero dell'Interno, precisando che il caso è stato affidato alla procura anti-terrorismo di Parigi. Il ministro dell'Interno Gérard Collomb si sta recando sul luogo dell'attacco. "Ho visto una porta frigorifero, ho chiesto alla gente di venirsi a mettere al riparo".

I testimoni dell'assalto al supermercato cominciano a raccontare quanto visto questa mattina. "Un uomo ha urlato e ha sparato più volte. Ho visto una porta di una cella frigorifero, ho detto alla gente di venirsi a mettere al riparo. Eravamo in dieci e siamo rimasti un'ora. Ci sono stati altri spari e siamo usciti dalla porta di emergenza posteriore".