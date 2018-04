StartRefugees, la startup per trovare lavoro ai profughi

"La mia grande vittoria è stata quella di poter parlare con la gente". Il rifugiato guineano Amadou, 21 anni, da due in Italia, racconta la sua prima esperienza di lavoro retribuito. Lo ha trovato all'Acquario di Genova, grazie alla nuova piattaforma 'StartRefugees' inventata a Genova per aiutare rifugiati e richiedenti asilo, ospiti delle cooperative sociali, a trovare lavoro.

"Il problema dell'immigrazione è spinoso perché è difficile da gestire - dice Luca Moro del consorzio Agorà, socio della startup - L'immigrazione può essere una risorsa importante". La startup funziona grazie all'inserimento dei dati dei migranti e l'incontro tra domanda e offerta anche per prestazioni molto brevi. Nei primi sei mesi, 'StartRefugees' ha raccolto abbonamenti di 7 enti gestori di centri di accoglienza in Liguria e a Milano; ha inserito 220 profili di migrati e organizzato 70 ingaggi di lavoro. La piattaforma permette vari tipi di retribuzione: se un privato vuole svuotare una cantina può pagare con una ricevuta di lavoro occasionale o aprire un 'libretto Famiglia' sulla piattaforma Inps dando una delega a un commercialista e il pagamento nominale è di 10 euro lordi all'ora, invece per le piccole imprese con un contratto di prestazione occasionale il costo del lavoratore è di 12,42 euro all'ora.

"Non siamo un'agenzia interinale, non guadagniamo niente dal lavoro degli stranieri, siamo dei facilitatori. La nostra società è una startup a vocazione sociale". Le cooperative e consorzi di cooperative sociali in Italia sono 2.500 e gestiscono 150 mila richiedenti asilo.