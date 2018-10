La stagione 2018-19 del Comunale "Mario del Monaco"

TREVISO - Questa mattina al Teatro Comunale "Mario Del Monaco è stato presentato il cartellone della stagione 2018-19.

Ne hanno parlato in conferenza stampa con il taglio specifico alle proprie competenze i relatori, in foto da sinistra il sindaco Mario Conte, l'Assessore Regionale Cristiano Corazzari, l'Amministratore di Teatri SPA Gianfranco Gagliardi, il neo Presidente del Teatro Stabile Giampiero Beltotto.

Gagliardi ha sciorinato alcuni dati significativi che ruotano intorno al Del Monaco:il territtorio di 1 milione di residenti, 3.000 abbonati e 30.000 spettatori.

Dopo aver dato i saluti del Presidente della Fondazione, Dino De Poli, rispetto alle voci, che si erano rincorse negli ultimo tempi, ha comunicato che ancora per questa stagione la Fondazione Cassamarca si farà carico da sola, come nel passato, di tutte le responsabilità, garantendo le risorse economiche.

Quindi con soddisfazione ha sottolineato che è stato costante il dialogo con la nuova Amministrazione Comunale e che sostanzialmente è delineato il progetto di collaborazione, a partire dal 2019-2020.

Insomma si è consolidato il clima e lo spirito collaborativo, per cui oggi ci sono basi solide per il futuro.

Nel nuovo progetto, comunque, la Fondazione avrà un ruolo di compartecipe e non più unico, come è avvenuto nel passato e in questo ultimo anno.

Il Sindaco Mario Conte ha messo da parte le chiacchiere estive e talune "gufate", prendendo atto che ci sono delle difficoltà di natura economica, ma che per una efficace proposta culturale ormai sono già state individuate e trovate le risposte adeguate.

Si vuole lavorare insieme, perché politica e cultura hanno molto in comune.

E il nuovo progetto terrà conto non solo del Teatro Comunale, ma anche dell'Eden oltre che dei teatri di Conegliano e Vittorio Veneto.

Insomma si tratta di puntare non alla lotta di parrocchie, ma alla rete.

L'Assessore Corazzari si è detto soddisfatto della nuova intesa, ha fatto le congratulazione a Gagliardi e Conte per aver superato positivamente una situazione che pareva mettere in discussione il futuro del Del Monaco, la cui qualità artistica e culturale derivante anche dalla qualifica di teatro di tradizione l'ha reso una realtà di grande valore non solo nella Regione Veneto.

Nonostante la complessità del momento, la stagione del Teatro Comunale di Treviso è stata varata e si svolgerà da ottobre 2018 ad aprile 2019.

Al fine di garantire la qualità che negli anni ha contraddistinto i cartelloni del nostro Teatro, si è reso necessario ridurre il numero di spettacoli per i singoli generi.

La stagione di musica Jazz non è al momento prevista, ma è probabile che nei prossimi mesi vengano programmati due o tre eventi ad essa dedicati.

Come di consueto, al cartellone ufficiale di spettacoli, si aggiungono alcuni eventi speciali fuori abbonamento.

Ecco il cartellone:

I titoli d'opera in programma sono tre:

a) Le nozze di Figaro (24, 26 ottobre), una delle opere più celebri di Mozart e dell’intero teatro musicale, oltre che la prima di una serie di felici collaborazioni tra il salisburghese e Lorenzo Da Ponte, che vedrà interpreti i vincitori del XLVIII Concorso Internazionale per Cantanti Toti Dal Monte, l’Orchestra Città di Ferrara e il Coro Benedetto Marcello diretti da Sergio Alapont, per la regia di Francesco Bellotto e le magnifiche scene disegnante da Emanuele Luzzati;

b) María de Buenos Aires (23, 25 novembre), opera-tango che rappresenta l’unica esperienza di teatro musicale di Astor Piazzolla: andrà in scena a Treviso, a 50 anni dalla sua prima esecuzione (Teatro Colon di Buenos Aires);

c) Zenobia, regina de’Palmireni (14, 16 dicembre), prima opera del nobiluomo Tomaso Albinoni, è il terzo titolo in cartellone.

Il programma dei concerti include tre orchestre prestigiose:

1) Chamber Orchestra of Europe (12 novembre), con il violinista Nikolaj Znaider e la conduzione di Andrés Orozco-Estrada;

2) Mahler Chamber Orchestra con Daniele Gatti in un programma dedicato interamente a Schubert (14 gennaio);

3) la stagione sarà invece inaugurata il 25 ottobre dal concerto dell’orchestra Spira mirabilis.

Il 18 dicembre è previsto il concerto del pianista vincitore del Premio Venezia, mentre il 14 febbraio salirà sul palcoscenico un incredibile talento della tastiera: Alexander Malofeev, giovane e già acclamatissimo pianista russo, vincitore del Concorso Čajkovskij nel 2014.

Chiudono la stagione, il 3 aprile, il quartetto di fuoriclasse formato dalle prime parti dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia e il pianista Pietro De Maria che saranno i protagonisti di una serata di raffinata musica da camera dedicata a Mozart e Beethoven.

Gli appuntamenti con la danza quest’anno sono tre:

A) giovedì 29 novembre (presente anche nel cartellone della prosa nei tre giorni successivi) è Aeros, la danza dei campioni;

B) Venerdì 15 febbraio sarà la volta di un omaggio a Rossini, nel 150° anniversario della sua morte, lo Spellbound Contemporary Ballet porterà in scena lo spettacolo intitolato Rossini Ouvertures, per la coreografia di Mauro Astolfi.

C) Infine, sabato 16 marzo, Aterballetto, darà vita a un celebre mito letterario, Tempesta, quella specie di favola magica che conclude la carriera di Shakespeare.

La stagione di prosa si presenta come sempre ricca di grandi interpreti e di titoli invitanti.

Il primo spettacolo in programma (2, 3, 4 novembre) vedrà in scena Luisa Ranieri, protagonista di The Deep Blue Sea di Terence Rattigan, uno dei più popolari drammaturghi inglesi del XX secolo.

Il 30 novembre, con repliche l’1 e il 2 dicembre, sarà la volta di Aeros, la danza dei campioni.

Sempre a dicembre, il 21, 22 23, una coppia di attrici formidabili come Isa Danieli e Giuliana De Sio, dirette da Pierpaolo Sepe, daranno corpo e anima ai due personaggi del lavoro di Gianni Clementi, Le signorine.

A gennaio, il 25, 26 e 27, è previsto il gradito ritorno di Sebastiano Lo Monaco, attore di casa a Treviso, che sarà l’interprete di Io e Pirandello, un recital ambientato in una Sicilia lontana, dove l’attore ci farà riassaporare i sapori e gli odori della sua infanzia e della sua adolescenza.

Dal romanzo dello scrittore tunisino Éric Assous, Le belles soeurs, è tratta la divertente ma anche sarcastica commedia Cognate–Cena in famiglia, (1, 2, 3 febbraio), che vedrà in scena Anna Valle, Guenda Goria, Anna Zago, per la regia di Piergiorgio Piccoli.

Sempre a febbraio, il 22, 23 e 24, Maria Amelia Monti, Roberto Citran, Sabrina Scuccimarra, diretti da Pierpaolo Sepe saranno i protagonisti di Miss Marple Giochi di Prestigio di Agatha Christie, nell’adattamento teatrale di Edoardo Erba.

Nel mese di marzo sono previsti gli ultimi due appuntamenti con la prosa: l’8, 9 e 10 marzo Alessio Boni, Marcello Prayer e Serra Yilmaz, i primi due anche in veste di registi daranno vita all’immortale personaggio di Don Chisciotte, in uno spettacolo liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra e adattato al teatro da Francesco Niccolini.

Il 29, 30 e 31 marzo, Luca Zingaretti, nel triplice ruolo di attore, drammaturgo e regista, chiude la stagione, con La sirena, recital tratto da uno dei capolavori di Giuseppe Tomasi di Lampedusa Lighea, racconto affascinante di cui colpiscono le raffinate scelte semantiche che spaziano dall’italiano forbito al dialetto popolano, la precisa e attenta costruzione della sintassi, le scrupolose descrizioni di luoghi, personaggi, eventi, ma soprattutto sensazioni. La carnalità del Presente e la spiritualità dell’Antichità, sono rappresentate dalla ricchezza e poeticità della terra siciliana su cui sembra palpitare quella melensa e liquorosa stasi del vivere che connota paesaggi e uomini.

Per il momento, e relativi alla programmazione autunnale, sono previsti due eventi fuori abbonamento, entrambi nel mese di novembre.

Il primo, martedì 13, rientra nel cartellone delle celebrazioni rossiniane a Treviso in occasione dei 150 anni dalla scomparsa di Gioachino Rossini. Il Coro Venezze Consort e l’Orchestra Giovani Archi Veneti, diretti da Mirca Rosciani, eseguiranno lo Stabat Mater, una delle più celebri composizioni sacre di Gioachino Rossini.

Il 27 novembre si terrà invece il tradizionale Concerto di Santa Cecilia con l’Orchestra “Gruppo D’archi Veneto”, in formazione sinfonica e il soprano Giovanna Donadini, diretti da Maffeo Scarpis. Il concerto, sottotitolato Canto, balletto e sinfonia nell’Ottocento “maturo”, unisce una dimensione meditativa ad una più leggera e spumeggiante e prevede brani di Schubert, Čajkovskij, Dvořák.

AVVISI

Come nella scorsa stagione, le recite serali delle opere si terranno alle ore 20.00; le presentazioni delle opere si terranno alle ore 19.00 il giorno della prima recita; le presentazioni degli spettacoli di prosa si terranno il sabato alle ore 18.00; i prezzi ridotti sono riservati a persone di età inferiore ai 30 anni e superiore ai 65.

CALENDARIO VENDITE 2018-2019 AL TEATRO COMUNALE MARIO DEL MONACO RINNOVO con diritto di prelazione ABBONATI Stagione 2017-2018

Gli Abbonati della Stagione 2017-18 possono confermare i loro abbonamenti con le seguenti modalità:

• invio della Scheda di prelazione, compilata e firmata, a mezzo posta (Teatri e Umanesimo Latino spa – Piazza S. Leonardo 1 – 31100 Treviso) – mail (biglietteria@teatrispa.it)– fax (0422 419637) e contestuale pagamento con bonifico e vaglia dal 6 al 12 ottobre.

• in biglietteria: rinnovo di persona mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12 ottobre, dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30; sabato 13 ottobre dalle ore 10 alle ore 12.30

VENDITA NUOVI ABBONAMENTI OPERA – CONCERTI – DANZA – PROSA:

acquisto di persona – biglietteria Corso del Popolo 31 - Treviso: giovedì 18, venerdì 19 ottobre, dalle ore 10 alle ore 14; sabato 20 ottobre dalle ore 10 alle ore 12.30 acquisto al telefono 0422 540480: venerdì 19, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e sabato 20 ottobre dalle ore 10 alle ore 12.30

Gli Abbonamenti potranno essere acquistati fino al giorno del primo evento.

VENDITA DEI SINGOLI BIGLIETTI PER CONCERTI E OPERA:

acquisto di persona – biglietteria Corso del Popolo 31 - Treviso: martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25, venerdì 26 ottobre, dalle ore 10 alle ore 14 sabato 27 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12.30 acquisto al telefono 0422 540480: mercoledì 24, giovedì 25, venerdì 26 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 acquisto online www.teatrocomunaletreviso.it – www.boxol.it da martedì 23 ottobre dalle ore 14

VENDITA “FORMULA LIBERO”**

Acquisto di persona martedì 30 ottobre dalle ore 9 alle ore 14 e, successivamente, da venerdì 2 novembre nei consueti orari di biglietteria.

VENDITA DEI SINGOLI BIGLIETTI PER PROSA E DANZA: acquisto di persona – biglietteria Corso del Popolo 31 - Treviso: DA mercoledì 31 ottobre, dalle ore 10 alle ore 14 acquisto al telefono 0422 540480: DA venerdì 2 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 acquisto online www.teatrocomunaletreviso.it – www.boxol.it da mercoledì 31 ottobre, dalle ore 14

**La formula “Libero” consente di costruirsi un cartellone a misura delle proprie preferenze e interessi. Acquistando non meno di 6 biglietti per altrettanti spettacoli, purché di almeno due generi diversi, si potrà usufruire di uno sconto dell’11%. I biglietti dovranno essere acquistati in un’unica soluzione.

La formula “Libero” non è un abbonamento, quindi non dà il diritto di prelazione sulla stagione successiva e non consente di mantenere il proprio posto di stagione in stagione.

In caso di affollamento ogni persona può acquistare fino ad un massimo di 4 formule “Libero”.

L’acquisto della formula “Libero” non può essere effettuato online.

ORARIO BIGLIETTERIA da venerdì 2 novembre biglietteria@teatrispa.it – www.teatrocomunaletreviso.it

Acquisto al telefono: dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Acquisto di persona: dal martedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 per tutti gli eventi programmati.

Nei giorni di spettacolo la biglietteria apre da un’ora prima l’inizio della manifestazione solo per la vendita ed il ritiro dei biglietti dell’evento in programma.

LAST MINUTE TICKET

da un’ora prima l’inizio di ogni spettacolo saranno messi in vendita tutti i posti disponibili al prezzo di € 15,00 per persone di età superiore ai 19 anni, e a € 8,00 per persone di età inferiore ai 19 anni, con presentazione di documento di identità valido.

Per informazioni: Tel. 0422 540480 biglietteria@teatrispa.it - www.teatrocomunaletreviso.it