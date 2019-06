Staffette, Trevisatletica fa doppietta

TREVISO – Due titoli per Trevisatletica nel campionato provinciale allievi di staffette, disputato mercoledì sera a Vedelago. La società del capoluogo ha vinto entrambe le gare femminili (4x100 e 4x400).



Al maschile, titolo provinciale per l’Atletica Pederobba nella 4x400. Nelle gare ragazzi di contorno, valide per il campionato provinciale di società e per il Trofeo Giovanile Veneto, migliori prestazioni tecniche, a pari merito, per due atlete di Trevisatletica, Rebecca Agbortabi (46.54 nel vortex, oltre a 3’26”7 nei 1000 metri) e Beatrice Buso (10” netti nei 60 ostacoli).



RISULTATI



MASCHILI. Campionato provinciale allievi. 4x400: 1. Atletica Pederobba (Signor, Conte, De Bortoli, Menegazzo) 3’39”3. Ragazzi. 60: 1. Giacomo Rottin (Atl. Villorba) 8”3. Alto: 1. Michele De Noni (Atl. Silca Conegliano) 1.50. Peso: 1. David Brazzo (Atl. San Biagio) 12.24. Marcia (2000 m): 1. Francesco Piovesan (Atl. Ponzano) 11’37”3.



FEMMINILI. Campionato provinciale allieve. 4x100: 1. Trevisatletica (Ettari Cohn, Dani, Secco, Ogbekene) 49”3. 4x400: 1. Trevisatletica (Coghetto, Cazzolato, Ettari Cohn, Dani) 4’16”1. Ragazze. 1000: Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 3’26”7. 60 hs: 1. Beatrice Buso (Trevisatletica) 10”, 2. Beatrice Saccon (Atl-Etica) 10”3. Lungo: 1. Carolina Dufour (Atl. Santa Lucia di Piave) 4.24. Vortex: 1. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 46.54.