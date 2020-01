Staffette da record a Mareno di Piave

MARENO DI PIAVE – L’atletica trevigiana tiene a battesimo il 2020 del cross (dopo il prologo Csi del 5 gennaio) con il campionato provinciale giovanile di staffette che ieri – domenica 19 gennaio - ha fatto tappa, come di consuetudine, sui prati di Mareno di Piave.



Ben 166 le staffette in lizza, contando anche la cinquantina di terzetti impegnati nella categoria esordienti, dove non erano previste classifiche. Un grande successo organizzativo che ha accomunato la società VFGRoup Atletica Santa Lucia, regista dell’evento, e il Comitato provinciale della Fidal.



I quattro titoli provinciali sono andati ad altrettante società. Ha aperto la mattinata la vittoria della Silca Ultralite, leader nella categoria ragazzi con Emanuele Berna, Riccardo Cenedese e Tommaso Marchiori. Poi applausi per l’Atletica Sernaglia che, grazie ad Asia Collodet, Alessandra Morona e Rachele Stella, si è imposta nella categoria ragazze.



Trevisatletica ha vinto il titolo cadetti, con un terzetto formato da Giovanni Zuccon, Alberto Ronzani e Filippo Bisetto. L’Atletica Valdobbiadene, guidata dal tecnico Said Boudalia, ha infine dominato la gara cadette, mettendo in luce Sofia Furlan, Melania Rebuli e Francesca Piccolo. Archiviata con successo la manifestazione d’apertura stagionale, l’attenzione del cross si sposta ora a Vittorio Veneto, dove domenica l’area Fenderl ospiterà la seconda prova regionale della specialità, coinvolgendo atleti di tutte le categorie: dal settore giovanile ai master, passando per i big del settore assoluto. Spettacolo garantito.



I risultati.

Maschili. Cadetti: 1. Trevisatletica (Zuccon, Ronzani, Bisetto), 2. Nuova Atl. Tre Comuni (Gardenal, Roman, Lops), 3. Trevisatletica (Favaretto, Capocchini, De Filippo), 4. VFGroup Atl. Santa Lucia (Giacomazzi, Pizzato, Zanchetta Modolo), 5. Atl. Sernaglia (Viezzer, Ballancin, Morona), 6. Silca Ultralite (Favaretto, De Pizzol, Sabar).



Ragazzi: 1. Silca Ultralite Vittorio Veneto (Berna, Cenedese, Marchiori), 2. Nuova Atl. Tre Comuni (Furlan, Mosteghanemi, Cavezzan), 3. Atl. Montebelluna (Borsato, Padoan, Chawki), 4. Atl. Silca Conegliano (Dorigo, Spinazzè, Di Marco), 5. Atl. Ponzano (Gajo, Benetti, Polon), 6. Atl. San Biagio (Varacalli, Zedde, Sponchiado).



Femminili. Cadette: 1. Atl. Valdobbiadene (Furlan, Rebuli, Piccolo), 2. Trevisatletica (Agbortabi, Buso, Zorzi), 3. Atl. Silca Conegliano (Contarato, Bottega, De Noni), 4. Trevisatletica (Toniolo, Vedova, Dalla Mora), 5. Gruppo Atletica Vedelago (Andreazza, Pieri, Zandonà), 6. Silca Ultralite (Secchi, Gazzari, Passone).



Ragazze: 1. Atl. Sernaglia (Collodet, Morona, Stella), 2. Silca Ultralite Vittorio Veneto (Cicchini, Longo, Meneghetti), 3. Atl. Villorba (Piovesana, Fornasier, Zambon), 4. Nuova Atl. Tre Comuni (Uliana, Lessi, Guerra), 5. Atl. Pederobba (Filippetto, Iavazzo, Ibrahimi), 6. Atl. Silca Conegliano (Mazzer, Faoro, Dei Negri).



LANCI INVERNALI



A Vittorio Veneto, nella seconda giornata della prima fase veneta dei campionati italiani invernali di lanci, bel 59.18 dello junior Luca Marchiori nella gara giovanile di martello.



L’atleta dell’Assindustria Sport Padova ha così eguagliato il record personale, stabilito l’8 giugno dello scorso anno a Rieti. Nella prova femminile, vittoria per la junior Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) con 49.55. Nella gara giovanile di disco, 49.89 dello junior Lorenzo Crestani (Atl. Vicentina).



RISULTATI.



UOMINI. Disco: 1. Giacomo Antolini (Lib. Valpolicella Lupatotina) 35.39. Disco juniores-allievi: 1. Lorenzo Crestani (Atl. Vicentina) 48.29. Martello: 1. Catalin Bodean (Atl. Vicentina) 52.20. Martello juniores-allievi: 1. Luca Marchiori (Assindustria Sport Padova) 59.18.



DONNE. Disco: 1. Francesca Bedin (Vittorio Atletica) 31.35. Disco juniores-allieve: 1. Alessia Pivato (Team Treviso) 39.77, 2. Anna Dalla Costa (Vittorio Atletica) 37.00. Martello: 1. Anna Bonato (Assindustria Sport Padova) 45.52, 2. Margherita Rizzetto (Atl. Biotekna Marcon) 44.77. Martello juniores-allievi: 1. Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) 49.55.