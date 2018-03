Tragedia oggi nel comune di Campodarsego (Padova). Un operaio 49enne residente a Vicenza stava eseguendo alcuni lavori su un marciapiede quando si è sentito male e si è accasciato al suolo.

Come riporta padovaoggi.it, chi ha assistito alla scena ha allertato immediatamente il personale del Suem ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, stroncato probabilmente da un infarto.