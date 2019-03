Sta per raggiungere l’orgasmo durante un rapporto orale, ma ha un ictus

Una donna di 44 anni è stata ricoverata in ospedale a causa di un ictus che l’ha colpita mentre stava per raggiungere l’orgasmo. I fatti si sono verificati a est di Londra lo scorso autunno e sono stati riportati ieri dalla stampa inglese. La donna stava ricevendo sesso orale dal proprio partner, di cui non si conosce il sesso, e proprio mentre era sull’orlo di raggiungere il massimo del piacere ha avuto un’emorragia di sangue tra il cervello e il cranio.

Portata in ospedale d’urgenza, è rimasta ricoverata per due settimane. Il partner avrebbe riferito ai medici che la donna si sarebbe improvvisamente indurita e il suo corpo non rispondeva più.

I medici hanno spiegato che la pressione sanguigna, durante il sesso, ha bruschi cambiamenti e nell’orgasmo questo avviene in particolar modo.