Sta aspettando un trapianto, Edoardo muore a 25 anni

Si è spento a soli 25 anni Edoardo Marchetti, stroncato da una malattia contro cui lottava da anni.

Affetto da fibrosi cistica, Edoardo stava aspettando un trapianto ma ieri mattina il male ha avuto il sopravvento. Il ragazzo viveva a Chioggia, dove faceva il volontario con l’UCIS Unità Cinofile Italiane da Soccorso e l’arbitro di calcio. Conosciuto da tutti come “Jimmy” era appassionato di sport e di animali. "Edoardo è riuscito a lavorare con Petra (un cane bloodhound) per l’ultima volta in un assolato fine settimana di giugno – ricorda l’UCIS - Il lunedì è entrato in ospedale, dove è rimasto fino ad oggi. Ora si trova sul Ponte Arcobaleno, dove siamo certi, continuerà le sue ricerche, sano e pieno di emozioni”.

La data del funerale di Edoardo non è ancora stata decisa.