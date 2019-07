Sta arrivando il temporale

Una perturbazione di origine atlantica porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni del Nord, con temporali diffusi e intensi che si estenderanno alle regioni centrali, a partire dalla Toscana: lo rende noto la Protezione Civile, secondo la quale le temperature, inizialmente ancora elevate o molto elevate su gran parte del Paese, con la perturbazione subiranno una marcata diminuzione.

A partire dalla serata di oggi sono previsti temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Dal pomeriggio di domani, sabato 27 luglio, le precipitazioni interesseranno anche Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia-Romagna e, a seguire, la Toscana. I temporali potranno essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base di questo quadro la Protezione Civile ha emesso per domani una allerta arancione in Lombardia e sul settore nord orientale del Veneto. Allerta gialla sul restante territorio della Lombardia e del Veneto, in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Liguria e su gran parte di Piemonte e Toscana.