Spray al peperoncino al concerto di Salmo a Lignano: interrotto due volte

E’ stato necessario l’intervento dei sanitari, ieri sera al concerto di Salmo a Lignano, per soccorrere alcuni ragazzi raggiunti da una sostanza irritante spruzzata da qualcuno. Come riporta la stampa locale, si tratta probabilmente di spray al peperoncino, diffuso tra il pubblico in due diverse occasioni.

Una bravata che poteva avere gravi conseguenze, ma che per fortuna ha causato solo la sospensione del concerto per alcuni minuti, mentre due giovani sono stati medicati sul posto. Non si conoscono i responsabili del gesto.

Il concerto si è svolto alla Beach Arena di Sabbiadoro e almeno la bravata non ha scatenato il panico.