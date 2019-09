Sport e benessere fai da te: come trasformare casa tua in una palestra

Non siamo tutti tipi da palestra. C’è chi non sopporta dover condividere lo spazio di allenamento con altre persone, chi è timido o alle prime armi e preferisce allenarsi in privato, chi per pigrizia non ci va mai e chi è stufo di pagare quote associative. Se anche a voi capita di sentirvi così, forse è arrivato il momento di crearvi una palestra personalizzata a casa vostra. Perché rinunciare a essere uno sportivo quando possiamo trasferire lo sport a casa? Allenarsi in casa propria sta diventando un vero e proprio trend che sta trasformando case in palestre fai da te. Prima di lanciarvi all’acquisto e installazione di pesi e macchinari, ponetevi alcune domande fondamentali:

Da dove iniziare?

La prima domanda importante riguarda il vostro obbiettivo fisico. Che piano di allenamento avete in mente? Su quali aspetti della pratica sportiva volete focalizzarvi? Secondo un articolo della Pennsylvania State University, un allenamento equilibrato deve lavorare su quattro aspetti fondamentali dell’esercizio fisico: l’aerobica, la flessibilità, la forza e la composizione corporea. La vostra routine di allenamento e di conseguenza il tipo di attrezzatura di cui avrete bisogno nella vostra palestra casalinga dipenderà dalla proporzione su cui volete lavorare su ognuno di questi aspetti.

Budget

Sfatiamo un mito: costruirsi una palestra in casa non è un lusso riservato ai miliardari. Procedendo gradualmente e con attenzione, è possibile creare uno spazio di allenamento con cifre modeste. Consultate i siti e le pagine dei social dedicate ad attrezzatura per il fitness, forum di discussione e leggete bene le specifiche e le recensioni di ogni prodotto soprattutto se di seconda mano. Consultate allenatori e personal trainer personalmente o online per consigli su marche meno costose ma valide. Soprattutto, non siate impazienti e ricordate che la palestra perfetta arriverà con il tempo, quando avrete affinato i vostri bisogni di allenamento.

Lo spazio

Che spazio avete a disposizione? Non vi preoccupate se vi sembra che lo spazio sia troppo piccolo; anche una superficie limitata può essere l’ideale per il vostro allenamento se bene organizzata. Riflettete sull’atmosfera, i colori, la temperatura, l’impianto stereo, il pavimento e tutte i dettagli che vi faranno sentire comodi e motivati per allenarvi quando vorrete.

L’attrezzatura

Come scegliere l’attrezzatura adatta al nostro tipo di allenamento? Di nuovo, i consigli di allenatori e personal trainer di fiducia saranno preziosissimi ad ogni fase del progetto, ma ecco alcune indicazioni generali da seguire quando si riflette su quali macchinari acquistare per la nostra palestra fai da te.

Aerobica, cardio & corpo libero

se fate molto allenamento a corpo libero e a terra, considerate di mettere sul pavimento un tappetone in stile tatami o più sottile, adatto anche a sostenere il peso di macchinari leggeri.

Includete almeno un macchinario per fare cardio come un tapis roulant o una cyclette. Prima di acquistare, verificate le specifiche rispetto al livello di sicurezza, robustezza e la tecnologia del display.

Forza

Se siete un principiante, scegliete attrezzature che vi guidino nei movimenti e vi permettano di mantenere sempre una postura corretta, ad esempio selezionando panche di allenamento comode ed evitando i pesi liberi.

Acquistate macchinari che abbiano un tutorial video incluso nel manuale di utilizzo e con un servizio di assistenza tecnica accessibile.

Flessibilità