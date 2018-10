Spettacolo nel coneglianese: il meteorite attraversa il cielo

Foto di repertorio

CONEGLIANO - Questa sera alle ore 18,40 circa è stato segnalato un fenomeno astronomico di altissima spettacolarità.

"Ho assistito alla caduta di una meteora, credo avvistata da altre persone data la sua eccezionale luminosità – racconta un testimone -. Stavo telefonando, mentre guardavo fuori dalla finestra dell’ufficio ho visto questo bolide”.

Il fenomeno è stato avvistato nei cieli della Marca Trevigiana e il nostro segnalatore lo ha osservato dal paese di Godega Sant’Urbano, in direzione Conegliano.

“Stavo guardando fuori dalla finestra dell’ufficio e ho visto la stella cadente scendere ad altissima velocità, perpendicolare come se precipitasse nel cielo di Conegliano. Ma per quanto ne so potrebbe essere stata anche sopra Milano”.

Era un doppio nucleo con luce bianca abbagliante, come quella di un bengala, seguito da una scia infuocata simile a quella dei disegni dei bambini. E’ durato un paio di secondi e si è spento prima di raggiungere terra. Numerose le segnalazioni da Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio.

Intornoo alle 18.40 la scia luminosa ha attratto l’attenzione di tantissima gente: si tratta con tutta probabilità di un bolide, ovvero di un meteoroide.

Il meteoroide è un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, anche con 100 metri di diametro.

Il corpo in entrata diventa una meteora se si disintegra completamente nell'atmosfera, generando il fenomeno conosciuto popolarmente come "stella cadente", mentre diventa un meteorite se raggiunge il suolo.