"Speriamo sia femmina"

"Congratulazioni, spero che sia femmina". L'entusiasmo che ha accompagnato Harry e Meghan in Australia, a pochi giorni dall'annuncio della gravidanza della duchessa del Sussex, può essere sintetizzato in questa frase urlata da una spettatrice in mezzo alla folla verso il principe, impegnato in una fase dell'Invictus Games. Entusiasmo a cui lo stesso Harry ha risposto, sorridente: "Lo spero anch'io".

L'episodio del simpatico botta e risposta è stato ripreso durante una tappa del tour della coppia reale in Australia, Nuova Zelanda, Fiji e Tonga - in particolare, sull'isola di Fraser (al largo della costa orientale del Queensland) - e, dopo essere stato pubblicato su Twitter, è stato rilanciato dalla stampa internazionale.