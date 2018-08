Speleologo bloccato a 200 metri di profondità in Friuli

E' iniziata da poco la lenta risalita dei soccorritori insieme allo speleologo triestino, Stefano Guarniero, 33 anni, intrappolato da ieri a 200 metri di profondità sul Monte Canin, in Friuli. L'uomo, ferito all'addome e a un braccio, è stato stabilizzato sulla barella. Secondo le previsioni dei soccorritori per tornare in superficie bisognerà attendere almeno le 21.

L'allarme era partito intorno alle 16 di ieri, domenica. L'uomo era caduto per una ventina di metri e ha subìto un trauma cranico. Il Soccorso Speleologico sì è attivato insieme alla Protezione Civile, i tecnici e anche una squadra disostruzioni dato che l'ingresso alla grotta presenta alcune strettoie.